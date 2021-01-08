Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan 10 Ocak mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, mesajında basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesinin, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Milletvekili Erdoğan, mesajında demokrasinin gelişmesinde basının önemli rol oynadığını belirterek, "Gazetecilerin Türkiye’nin şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak dinamizmini sürdürmesine hizmet ettiğini, basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulmasının basını daha da güçlü kılacağını” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, "Bölgemiz için çok önemli olan yerel basınımız, ilimizin ortak sesini yansıtmaktadır. Gaziantep’te ve bölgemizde ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve yoruma ulaşmada basın çalışanlarımız takdire şayan hizmetler vermektedir. Bu düşüncelerle, Basın kuruluşlarımızın, tüm çalışanlarının, ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını, basın şehitlerini saygıyla anıyor, tüm basın çalışanlarımıza selamlarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

