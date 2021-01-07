Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB’yi gezdi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’i ağırladı. AK Parti Milletvekili Aydemir BALOSB hakkında Bölge Müdürü Mesut Eray’dan bilgiler alarak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarla kreşi ziyaret etti. Ziyaretlerde Aydemir’e BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile Bölge Müdürü Mesut Eray da eşlik etti.

BALOSB tanıtım gezisinde AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir sanayi olmadan şehirlerin gelişmesinin mümkün olmadığını söyleyerek BALOSB’deki firmaların kadın istihdamı konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Balıkesir’in en çok istihdam sağlayan bacasız fabrikası

İlk ziyaret BALOSB’nin en çok istihdam sağlayan firması Teleperformance Çağrı Merkezine yapıldı. Mutlu Aydemir’e firmanın Yönetim Direktörü Binnur Demirel tarafından çağrı merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Binnur Demirel tarafından bacasız fabrikanın 2 bin 300 kişiye istihdam sağladığı ve özellikle gençlerin istihdamında etkin rol oynadığı belirtildi. Demirel ayrıca konuşmasında; iş arayan, özverili çalışmak isteyen her bireye iş kapısının açık olduğunu, pandemi sürecini pozitif etkene çevirerek, çalışanlarının çoğunu evlerinde istihdam ettiklerini, özellikle dezavantajlı kişilerin de firmada çalışmalarına ortam sağladıklarını ifade etti. Milletvekili Mutlu Aydemir de istihdam sağlayan ve Balıkesir için özellikle gençlerin istihdamına destek olan Teleperfomance firmasının yöneticilerine emekleri için teşekkürlerini iletti. Aydemir, firma içindeki oyun alanları, dinlenme salonları ve yemekhanelerin dekorasyonunu çok beğendiğini, çalışanların da çoğunun genç olmasından dolayı burada adeta bir kampüs havasının oluştuğunu söyledi.