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Milletvekili Özel ve Genel Sekreter Yardımcısı Bölükbaşı Kayaşehir’i gezdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir’i gezdiAvrupa Spor Haftası kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinatörlüğünde Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı kutlanan Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının en önemli etkinliği olan BeActive (Aktif Ol) Gecesi Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir’i gezdi
Avrupa Spor Haftası kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinatörlüğünde Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı kutlanan Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının en önemli etkinliği olan BeActive (Aktif Ol) Gecesi Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, bu akşam saat 19.30’dan itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da başlayacak olan BeActive Gecesi’ne katılmak üzere Nevşehir’e geldi. Özel ve Bölükbaşı Nevşehir’de ilk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte bir süre önce turizme kazandırılan Kayaşehir’i gezdi. Nevşehir Kalesi etrafında bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak bilinen Kayaşehir’i gezisi sırasında bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başkan Arı’dan bilgiler alan Özel ve Bölükbaşı, Nevşehir Kalesi’nde de incelemelerde bulundu.
Bu arada AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, spor gösterileri, DJ performansları, gökyüzü aydınlatma Showları, halk oyunları ve lazer gösterilerinin yapılacağı BeActive Gecesi’ne tüm Nevşehirlileri davet etti.

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