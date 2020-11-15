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Milletvekili Öztürk: “Köprü inşaatı yıl sonuna tamamlanacak”

GİRESUN HABERLERİ  | 15.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu ve bir iş makinesi operatörünün kayıp olduğu yere yapılan köprü çalışmalarını yerinde inceledi.Milletvekili Öztürk, çalışmaları yakından takip ettiğini ve yıl sonuna kadar köprü inşaatının tamamlanacağını söyledi.

Milletvekili Öztürk: “Köprü inşaatı yıl sonuna tamamlanacak”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu ve bir iş makinesi operatörünün kayıp olduğu yere yapılan köprü çalışmalarını yerinde inceledi.
Milletvekili Öztürk, çalışmaları yakından takip ettiğini ve yıl sonuna kadar köprü inşaatının tamamlanacağını söyledi. Öztürk, köprü inşaatının yıl sonuna kadar biterek hizmete gireceğini ifade ederek, “Giresun’da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel afeti sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu 5 askerimiz şehit, bir iş makinesi operatörümüz ise görevi başındayken kayıp olmuştu. Menfezin bulunduğu yere köprü inşaatı başlatılmıştır. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar, yakinen takip ettiğimiz köprümüz planlandığı gibi yılsonuna hizmete girecek. Tirebolu Doğankent yolunun sel afetinde Mursal Deresi mevkiinde çöken yol ve menfez yerine yapılmakta olan köprü inşaatında incelemelerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde yeniden yaşanan taşkında iş makinaları sele giden yüklenici firma ve yetkililerle görüştük. Köprünün ayakları fore kazık sistemi ile yapılıyor. Son selde inşaatta herhangi bir zarar yok. İnşallah hedeflendiği gibi yılbaşına köprümüz trafiğe açılacak. Herhangi bir gecikme olmayacak. Gecikme olmaması için geceleyin dahi çalışıldığını bizzat gördük” diye konuştu.

Milletvekili Öztürk: “Köprü inşaatı yıl sonuna tamamlanacak”

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