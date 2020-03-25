Milletvekili Öztürk’ten ekonomiye ilişkin düzenleme açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cemal Öztürk, korona virüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirtti.

Yeni tip korona virüsün olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Öztürk, "Yasalaşan teklifle istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sektör ayrımı yapılmaksızın işverenlerimize toplamda 7 milyar lirayı bulan asgari ücret desteği sağlanıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450’e, 120 gün de 60 güne indiriliyor. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılıyor. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltilerek, emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyeleri Nisan ayında ödeniyor. Karşılıksız çek suçundan mahkum olanlara borcunu taksitler halinde ödemek kaydıyla af getiriliyor. KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyar liralık kaynak, 50 milyar liraya çıkarılıyor. Doğal afet sonucu zarar gören bölgelerimizde doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesine imkan sağlanıyor. Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı bağlanıyor. Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 2021’den sonra başlatılıyor. ’Tehlikeli’ ve ’çok tehlikeli’ mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2021’e kadar uzatılıyor. 1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020’den itibaren uygulanacak. Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’e ertelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulmasına imkan sağlanıyor" dedi.

Yargılamalara ilişkin de bilgi veren Öztürk, "Korona virüs önlemleri kapsamında yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan’a kadar durduruluyor. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK’ya yetki veriliyor. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak. Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Bu maddeler gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı 15 madde daha ilave edilmesiyle yasalaştı" ifadelerini kullandı.

