YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Milletvekili Öztürk’ten Giresun Üniversitesi’ne tam destek

Milletvekili Öztürk’ten Giresun Üniversitesi’ne tam destek

GİRESUN HABERLERİ  | 10.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’ni ziyaret ederek yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi ve her daim üniversitenin yanında olduğunu belirtti.AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’nin Güre Yerleşkesini ziyaret ederek Rektör Prof.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’ni ziyaret ederek yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi ve her daim üniversitenin yanında olduğunu belirtti.
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’nin Güre Yerleşkesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile görüştü.
Milletvekili Öztürk, yapımı devam eden Spor Bilimleri Fakültesi ve fakülte yolu için kamulaştırılması gereken alan hakkında Rektör Can’dan bilgi aldı. Öztürk, üniversitenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her zaman ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, her zaman üniversitenin yanında olduğunu söyledi.
Rektör Can, Milletvekili Öztürk’e üniversitenin sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığa ve yaptığı katkılar için teşekkür ederek, üniversitenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında verdikleri desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Rektör Can, yapılan çalışmaların çok zor bir dönemden geçilmesine rağmen bu tür katkılarla hızlandığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

Giresun Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:39
Yatsı
21:12

Giresun Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Çınarlar Eczanesi
Merkez
Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Arslan Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği

Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

300 Yıllık Köyde İlk Kez Hırsızlık Yaşandı

300 Yıllık Köyde İlk Kez Hırsızlık Yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.