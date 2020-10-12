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Milletvekili Posacı’dan Rektör Aldemir’e destek

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Milletvekili Posacı’dan Rektör Aldemir’e destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili Rıza Posacı, son günlerde Rektör Aldemir hakkındaki gündemi değerlendirerek, “Kendisine itimadımız ve güvenimiz tamdır” dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, geçtiğimiz günlerde kendisine kumpas kurularak iftira atıldığı iddiaları ile gündeme gelen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, destek ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Posacı, “Kendisine olan itimat ve güvenimizi teyit ettik” ifadelerini paylaştı. Posacı ziyaretle ilgili paylaşımında , “Aydınımızın güzide kurumlarından olan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir hocamızı ziyaret ettik. Son zamanlarda hakkında çıkarılan haksız ve şehrimize zarar veren ahlaki olmayan eleştiriler konusunda kendisine olan itimat ve güvenimizi teyit ettik. Üniversitemiz çalışmaları ve yeni açılması planlanan bölümler hakkında bilgi aldık. İlgileri için kendilerine teşekkürler ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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