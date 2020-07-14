Milletvekili Savaş’tan 15 Temmuz mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktaları bir milletin ortak hissiyatıyla yazılır. 15 Temmuz Gecesi de, aziz milletimiz, eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı, vatanımızın istiklali ve istikbali ortak hissiyatında birleşmiş; dünya tarihinde yine eşine rastlanmamış destansı bir dönüm noktasına imza atmıştır" dedi.

15 Temmuz’u, her açıdan anlama çabasının içinde olmamız gerektiğini ve milletimizin hafızalarında ve vicdanlarında unutulmayacak bir yeri olan 15 Temmuz milli iradenin bu önemli zaferini, gururla, şanla, şerefle aktarılması gerektiğini belirten Mustafa Savaş, "Milletimiz o gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim vurguladığı tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarı etrafında imandan bir duvar örerek, hain FETÖ’nün alçak darbe girişimine ve uluslararası güçlerin büyük bir operasyonuna karşı çıkmış, kendi iradesine zincir vurulamayacağını dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz 2016, artık vesayetçi zihniyetin ve temsilcilerinin milletçe bertaraf edildiği, aziz vatanımızın idaresinin milletin eliyle milletin liderine teslim edildiği tarihtir. O gece milletimiz ’Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir’ diyen Türkiye Cumhuriyeti banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmıştır. ’Yeter! Söz milletindir’ diyen demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in emanetine sahip çıkmıştır. O gece milletimiz vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmıştır. Kelimelerimizin kifayetsiz kaldığı, Yüce Allah’ın ve Resul’ünün müjdelerine mazhar olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 15 Temmuz Destanı’na imzasını atan necip milletimize ve milletinin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

