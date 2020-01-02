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  4. Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi değerlendirmesi

Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi değerlendirmesi

AYDIN HABERLERİ  | 02.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Libya Tezkeresi hakkında yaptığı açıklamada “TBMM Genel Kurulumuzda alınan kararın vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi değerlendirmesi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Libya Tezkeresi hakkında yaptığı açıklamada “TBMM Genel Kurulumuzda alınan kararın vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu irade, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığını istemeyen devletlere yönelik verilen tarihi bir cevaptır” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Biz yaptık oldu bitti" diyen küresel güçlere seslendiğini belirterek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üzerimize kurgulanan bütün gizli planları bozacak güçte ve kudrettedir. Kurgulanan bütün bu oyunları bozmakta kararlıyız” diye konuştu.
İçerisinde bulunduğumuz süreçte, hem Libya’nın hem de kaderimiz olan stratejik coğrafyanın geleceği açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Savaş, “Bizler de Libya Tezkeresi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda bugün önemli karar aldık. Bu kararla, Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı, Libya’nın meşru hükümetinin yanında yer alacağımızı bütün dünyaya haykırıyor, darbeci general üzerinden içerisinde yaşadığımız coğrafyaya yönelik kurgulanan bütün kirli oyunlara açıkça dur diyoruz. Çünkü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, hem enerji arama ve çıkarma faaliyetleri hem de bu enerjinin transferi için çeşitli ülkelerle ittifak kurarak devletimizi haklarından mahrum bırakma çabasında. Böyle kritik bir dönemde, TBMM Genel Kurulunda ortaya konan bu irade, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığını istemeyen devletlere yönelik verilen tarihi bir cevaptır” diye konuştu.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, açıklamasının devamında “Bu dayatmalarla, bu oldu bittilerle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve KKTC’nin haklarının gasp edilmesini amaçlayan bütün bu ittifaklara asla izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek bütün sıkıntılara karşı stratejik tedbirler alıyor, Libya’nın meşru hükümetine destek vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, aziz milletimizin ve KKTC’nin istiklal ve istikbalini güvence altına alıyoruz. Bu vesileyle Libya Tezkeresi hakkında TBMM Genel Kurulumuzda alınan kararın vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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