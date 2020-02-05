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Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi’nde Kartepelilerle bir araya geldi.AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi’nde cami kıraathanesinde Kartepelilerle bir araya geldi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi’nde Kartepelilerle bir araya geldi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi’nde cami kıraathanesinde Kartepelilerle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini Mahalle Muhtarı Turan Yıldız’ın görüşlerini tek tek dinleyen Şeker ve Kocaman notlarını aldırarak gerekli talimatları verdiler.
Nusretiye Mahallesi’nde ki hemşehrilerini dinleyen Belediye Başkanı Kocaman, “Yolumuzu birlikte yürüyecek, tüm güzelliklere birlikte erişeceğiz, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Kartepe buna değer. Kartepe bir başka güzel. AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker, İlçe Başkanımız Sadık Yılmaz ve İlçe Yöneticilerimize katılımlarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Notlarımızı aldık, inşallah tez vakitte, sonuca ulaşacağız, engellerde çıksa nasıl aşarızı hep birlikte düşünüp, birlikte yöneteceğiz” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çeşitli ev ziyaretlerinin ardından Nusretiye Mahallesi sakinleri ile vedalaştılar.

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