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  4. Milletvekili Taşkesenlioğlu, Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama Merkezini ziyaret etti

Milletvekili Taşkesenlioğlu, Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama Merkezini ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 10.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan günümüze faaliyetlerini sürdüren Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk motifleriyle süslenen geleneksel el halı sanatını yaşatmaya devam ediyor.Bünyesinde birçok kursiyer yetiştirerek meslek sahibi olmalarını sağlayan Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyarette bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, el dokuması halıları ilgiyle inceledi.Ziyarette Taşkesenlioğlu’na refakat eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan günümüze faaliyetlerini sürdüren Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk motifleriyle süslenen geleneksel el halı sanatını yaşatmaya devam ediyor.
Bünyesinde birçok kursiyer yetiştirerek meslek sahibi olmalarını sağlayan Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyarette bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, el dokuması halıları ilgiyle inceledi.
Ziyarette Taşkesenlioğlu’na refakat eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Merkez Müdürü Erdoğan Atan, uygulama ve araştırma merkezinin çalışma yapısı, faaliyetleri ve ürettiği ürünler hakkında bilgi verdi.
Merkezin geçmişten günümüze adeta bacasız bir fabrika gibi çalıştığını vurgulayan Rektör Çomaklı, hem halı kilim ve el sanatları alanında yetişmiş insan gücüne istihdam sağlayan hem de dokunan ürünlerle ekonomiye katkı sunan birimin geleneksel el sanatlarının yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Uygulama ve araştırma merkezinin, Türk motifleriyle bezenmiş geleneksel el halı sanatını yaşatan ve kar amacı gütmeden tamamen kendi sermayesiyle çalışanlarını destekleyerek yoluna devam ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı, ürünlerin kalitesi ve el dokuması olması sebebiyle oldukça rağbet gördüğünü vurguladı. Atölyelerde incelemelerde bulunan Zehra Taşkesenlioğlu Ban, emeklerini halı ve kilimlere işleyen çalışanlarla bir süre sohbet etti. Çalışanların tamamının kadınlardan oluşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu, kadınları istihdam eden bu tür kurumların ülke genelinde çoğalması gerektiğini ifade etti.
Dokunan halı ve kilimlerin el emeğiyle uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıktığı için değerli olduğuna dikkat çeken Taşkesenlioğlu, Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çalışanlarına verdiği desteklerden dolayı Rektör Çomaklı ve ekibine teşekkür etti.

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