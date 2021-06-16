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Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı

16.06.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı

DENİZLİ (AA) - CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan biri polis 4 sanığa 5 yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

15. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar M.F.S, M.B.A, F.K. ve M.F.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sancar'ın gelmediği mahkeme salonunda ise taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamayı reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Savcının mütalaasını vermesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından sanıkları 5 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırarak tahliye etti.

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına başvurmuş, soruşturma sonucu polis memuru M.B.A. ile M.F.S, F.K. ve M.F.K. tutuklanmıştı. Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Hazırlanan iddianamede sanıkların dokuzar yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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