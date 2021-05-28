YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı

28.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı

DENİZLİ (AA) - CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar M.F.S, M.B.A, F.K. ve M.F.K cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Milletvekili Sancar'ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında basın mensuplarının alınmadığı davada tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, soruşturma sonucu polis memuru M.B.A ile M.F.S, F.K. ve M.F.K. tutuklanmış, S.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Hazırlanan iddianamede sanıkların "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 9'ar yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Denizli'de camiden duvar saati çalan kişi kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandıDenizli'de camiden duvar saati çalan kişi kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Denizli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Candan Eczanesi
Pamukkale
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.