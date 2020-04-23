YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi

Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Adıyaman’da, 60 bin 795 dar gelirli aileye 60 milyon 795 bin TL nakdi destek sağlandığını söyledi.AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, birinci ve ikinci faz ödemelerinin emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından 60 bin 795 dar gelirli ailelere evlerinde yapıldığını belirtti.Milletvekili Toprak, “Tüm dünyayı etkileyen salgınla milletçe zor bir süreçten geçiyoruz.

Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Adıyaman’da, 60 bin 795 dar gelirli aileye 60 milyon 795 bin TL nakdi destek sağlandığını söyledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, birinci ve ikinci faz ödemelerinin emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından 60 bin 795 dar gelirli ailelere evlerinde yapıldığını belirtti.
Milletvekili Toprak, “Tüm dünyayı etkileyen salgınla milletçe zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yaşanacak mağduriyetin engellenmesi için devletimiz tarafından alınan tedbirlerin yanında, vefa gruplarının oluşturulması, ekonomik sıkıntısı olan vatandaşlarımıza yardımların yapılması gibi birçok ekonomik önlemlerde alındı. Korona virüs salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo- ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla cumhurbaşkanımızın talimatları ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi yardım yapılması kararlaştırılmış ve etaplar halinde uygulanmaya başlanılmıştır. Buna göre, ilimiz genelinde toplamda 60 milyon 795 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Ödemeler belirlenen ailelerimizin tamamına ulaştırılana kadar sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak çalışmalar devam edecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.