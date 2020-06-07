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Milletvekili Toprak Gölbaşı teşkilatını ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, belde ve köylerde yapılan yatırımları yerinde inceledi.Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı ziyaretlerde Belde ve köy halkı ile toplantı gerçekleştirilerek muhtarlarla istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Adıyaman Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, belde ve köylerde yapılan yatırımları yerinde inceledi.
Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı ziyaretlerde Belde ve köy halkı ile toplantı gerçekleştirilerek muhtarlarla istişarelerde bulunuldu. AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak Gölbaşı AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve teşkilat üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret etti.
Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek Esnaflarla samimi bir ortamda sohbet eden Toprak, yapılan ziyaretlerde sorun ve eksiklikleri birinci ağızdan dinleyip yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade etti.
Esnafların istek, talep ve sorunları dinleyen Milletvekili Toprak daha sonra Balkar Beldesinde yapımı devam eden ASM binası inşaatı ile Beldeye verilecek olan doğalgaz hattı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretle ilgili konuşan AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilçemizde gönül seferberliğini başlatarak bayram sonrası Milletvekilimiz Fatih Toprak ile birlikte esnaflarımızı, belde ve köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye başladık. Daha önceden bu tür ziyaretleri yapmayı planlamıştık ancak malumuz olduğu üzere çok zor bir dönemden geçiyoruz. Korona virüs salgınıyla oldukça başarılı ve etkin bir mücadele döneminden sonra bugünden itibaren gerekli tedbirleri alarak normal yaşam koşullarına girmiş bulunmaktayız. Ziyaretlerimiz kademeli olarak devam edecektir. AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Esnaf, iş adamı mahalle, ilçe ve köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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