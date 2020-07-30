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Milletvekili Toprak’ın Kurban Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 08:52 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, bayramların toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaşıldığı özel günler olduğunu kaydetti.Milletvekili Toprak, “Üzerinde yaşadığımız bu güzel vatan toprağının, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır.

Milletvekili Toprak’ın Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, bayramların toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaşıldığı özel günler olduğunu kaydetti.
Milletvekili Toprak, “Üzerinde yaşadığımız bu güzel vatan toprağının, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Dünya’nın neresinde olursa olsun fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü ve yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize bayramların toplumumuza kazandırdığı değerleri anlatmalı ve yaşayarak öğretmeliyiz. Bayram coşkusunu ve sevincini yaşarken, salgın hastalık nedeniyle uymak zorunda olduğumuz kuralları da hiç unutmayalım. Mesafe, maske ve temizlik kuralı başta olmak üzere, alınmış olan tedbirleri günlük hayatımızın bir parçası olarak Bayramda da özenle uygulayalım.
Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum.
Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılması dileğiyle tüm Adıyamanlı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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