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Milletvekili Toprak’tan 15 Temmuz Mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4’üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada yaptı.Demokrasiyi ve milli iradeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen darbe teşebbüsü karşısında milletin vatanına sahip çıktığını vurgulayan Milletvekili Toprak, "Ne mutlu bize ki dünya tarihi ecdadımızın yazdığı destanlarla doludur.

Milletvekili Toprak’tan 15 Temmuz Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4’üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada yaptı.
Demokrasiyi ve milli iradeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen darbe teşebbüsü karşısında milletin vatanına sahip çıktığını vurgulayan Milletvekili Toprak, "Ne mutlu bize ki dünya tarihi ecdadımızın yazdığı destanlarla doludur. Malazgirt’te, Çanakkale’de yazılan destanlar tarih sayfalarına nasıl yazıldıysa, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep tayip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısındaki basiretli direnişi de tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacaktır. Ülkemizin bekasına, ve geleceğine kast eden FETÖ/PYD, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye’nin önünde duramayacaklar. Tüm dünyada söz sahibi olan Ülkemiz, yarın bugünden daha güçlü, daha müreffeh, daha muktedir olacaktır. Vatanımızın kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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