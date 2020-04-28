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Milletvekili Toprak’tan CHP ve Ankara Barosu’na kınama

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, CHP’nin ve Ankara Barosunun Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Milletvekili Toprak’tan CHP ve Ankara Barosu’na kınama

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, CHP’nin ve Ankara Barosunun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkındaki açıklamasını kınadı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, “Bu mübarek günlerde CHP, Ankara Barosu ve avaneleri provakasyon amaçlı Dinimize ve Diyanetimize hakaretler etmektedir, dikkatli olmalıyız. Bu karanlık zihniyetin amacı ülkemizde ayrıştırmayı ve ötekileştirmeyi körüklemektir.” dedi.
Milletin birlik ve beraberliğinin, dayanışmasının ve AK Parti ile Türkiye’nin büyümesini hazmedemeyenlerin böyle alçak bir yola başvurduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bu mübarek günlerde CHP, Ankara Barosu ve avaneleri provakasyon amaçlı Dinimize ve Diyanetimize hakaretler etmektedir, dikkatli olmalıyız. CHP, Ankara Barosu’nun alçak sözlerine sahip çıkarak Kur’an-ı Kerim ayetlerine “nefret dili” ve “düşmanlaştırıcı” ifadelerini kullandı, şaşırmadık. Ortakları İP, SP, Deva ve Gelecek Parti’sinin Dinimize, Diyanetimize saldıranlara, hakaret edenlere edecek bir cümleleri yok. Bu karanlık zihniyetin amacı ülkemizde ayrıştırmayı ve ötekileştirmeyi körüklemektir. Milletimizin Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı ve hükümetimizin başarısını hazmedemeyenler böyle alçak bir yola başvurmuşlardır. CHP’yi Milletimizin takdirine bırakıyoruz, meslek odaları ile ilgili düzenleme Milletimizin ve Meslektaşlarımın beklentisidir ve gereğinin yapılacağına inanıyorum.”

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