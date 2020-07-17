YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Toprak’tan Dolu Mağduru Çiftçilere Müjde

Milletvekili Toprak’tan Dolu Mağduru Çiftçilere Müjde

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’daki dolu yağışında mağdur olan çiftçilerin zararlarının ödenmeye başlanacağı bildirdi.AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, geçtiğimiz aylarda Adıyaman’da etkili olan dolu yağışında mahsulleri zarar gören çiftçilerin ödemelerini 21 Temmuz Salı gününden itibaren tarım müdürlükleri aracılığıyla ödeneceğini belirtti.Milletvekili Toprak, “Geçtiğimiz günlerde İlimizin belirli bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ne yazık ki üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmasına neden olmuştu.

Milletvekili Toprak’tan Dolu Mağduru Çiftçilere Müjde

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’daki dolu yağışında mağdur olan çiftçilerin zararlarının ödenmeye başlanacağı bildirdi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, geçtiğimiz aylarda Adıyaman’da etkili olan dolu yağışında mahsulleri zarar gören çiftçilerin ödemelerini 21 Temmuz Salı gününden itibaren tarım müdürlükleri aracılığıyla ödeneceğini belirtti.
Milletvekili Toprak, “Geçtiğimiz günlerde İlimizin belirli bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ne yazık ki üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüşerek çiftçimizin bir an önce yaralarının sarılması gerektiğini ifade ettik. Üreticilerimizin zararını karşılayabilmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 21 Temmuz Salı gününden itibaren ödemeler yapılmaya başlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum. Çiftçi hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Erbil Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.