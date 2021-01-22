Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi’deki yatırımları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçedeki yatırımlarını inceledi. Her anlamda güzel ve daha yaşanılabilir bir Battalgazi inşa edildiğinin altını çizen Milletvekili Tüfenkci, “Birçok belediye pandemi döneminde maaşları ödemede zorluk yaşarken, Battalgazi Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlar, takdire şayan hizmetlerdir” dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte Başkan Güder’in ilçeye yaptığı yatırımları inceledi. İlk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçe için büyük önem arz eden prestij projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah Projesi 2.etap alanında bilgiler alan Milletvekili Tüfenkci, sonrasında ise çocuklara trafik bilincini aşılamak için yenilenen konsepti ile hizmet verecek olan Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Park’ı, Göztepe Park’ı, Yeşilçam Sosyal Tesisi, Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ) ve Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan hobi bahçeleri ile sera park proje alanını gezdi. Battalgazi’nin takdire şayan hizmetlerle buluşturulduğunu dile getiren Milletvekili Tüfenkci, Başkan Güder’in ilçede bölgeler arası gelişmişlik farkını da en aza indirdiğini vurguladı.

"Battalgazi’de her yere hizmetler yapılıyor”

Battalgazi’nin her bölgesine ayrı ayrı hizmetlerin yapıldığını belirten Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp, “24 Ocak depremi ve hemen ardından tüm dünya olarak yaşadığımız pandemiye rağmen Battalgazi Belediyesi hizmetlerine aralıksız devam etti. Battalgazi’de her yere hizmetler yapılıyor. Milletvekilimiz ve Başkanımız, özellikle bizim Tandoğan mahallemize yapılan Yeşilçam Sosyal Tesisi, Göztepe Parkı ve Çocuk Eğitim Trafik Parkını incelediler. Bu hizmetlerden Tandoğan, Göztepe ve Yıldıztepe mahalleleri de yararlanıyor. Sadece bizim için değil herkese hizmet verecek bu tesisler. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza teşekkür ediyorum”dedi.

"Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik”

Amacının 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran ilçeyi geleceğe taşımak olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Battalgazi’mizde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bakanımızı bilgilendirdik. Battalgazi Belediyesi olarak Battalgazi’mizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gerek kültürel, gerek sosyal, gerekse alt ve üst yapı noktalarında çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile beraber sürdürüyoruz. Battalgazi’mizin eskiden gelen bazı sorunları var. Bu sorunları çözme noktasında da bizler gayret sarf ediyoruz. Öncelikle bölgede ciddi imar sorunları vardı. Göreve geldiğimiz günden itibaren imar çalışmamızı bitirmiş olduk. Alt yapı problemlerimizi ciddi sorunlar oluşturuyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde tüm alt yapıyı yenileme imkanı bulmuş olacağız. Kadın Kooperatifimizi kurduk. Kadınlarımıza iş istihdamı sağladık. Gençlerimize yönelik gençlik merkezi, okuma kıraathaneleri ve kütüphaneler açarak gençliğimize verdiğimizi önemi göstermiş olduk. Çevre Düzenlemeleri ve Park hizmetleri noktasında özellikle peyzaj çalışmalarımızı yaparken, bitkileri ve ürünleri kendimizi üreterek bu peyzajda kullanılmak üzere çalışmalarımızı yapmış olduk. Battalgazi’ye kazandırmış olduğumuz en önemli kazananımlar alt merkezler oluşturmak. Orduzu Gelincik tepesi ve Eskimalatya’da YİBO’da TOKİ tarafından evler yapılarak, ilçemize yeni alt merkezler oluşturduk. Sosyal tesislerimizin sayısını arttırdık. Yeşilçam Sosyal Tesisimize yaklaşık 5 milyon civarında bir harcama yaptık. Bu tesisimize ve insanımızın sosyal ihtiyacını karşılayacak bir mekan haline getirdik. Bizde bunun gibi birkaç tesisimizi Battalgazi’mize kazandırmış olduk. 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran bu ilçeyi, geleceğe taşımak bizim görevimizdir. Battalgazi Belediyesi olarak vizyon projelerimizin yanı sıra gönül belediyeciliğini de en etkin ve verimli şekilde icra ediyoruz. Battalgazi’mizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Malumunuz üzere yaşadığımız deprem ve pandemi, tüm dünyanı etkilediği gibi bizimde hizmetlerimizi aksattı ama biz durmadık. İlk gün ki aşkla hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederek, projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.