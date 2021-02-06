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Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi

06.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, temeli atılan havaalanı yeni terminal binası ile yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş köprüsü ile Malatya’nın ulaşım alt yapısı adına önemli yatırımlar olduğunu söyledi.AK Parti Hükümetleri döneminde Malatya’ya önemli yatırımların kazandırıldığını ifade eden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kurulu (MKYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, tüm dünyayı saran virüs salgını sürecinde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, temeli atılan havaalanı yeni terminal binası ile yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş köprüsü ile Malatya’nın ulaşım alt yapısı adına önemli yatırımlar olduğunu söyledi.
AK Parti Hükümetleri döneminde Malatya’ya önemli yatırımların kazandırıldığını ifade eden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kurulu (MKYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, tüm dünyayı saran virüs salgını sürecinde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmete devam ettiklerini kaydeden Tüfenkci, bugün Malatya’ya kazandırılan yeni Tohma köprüsü ve Havaalanı yeni terminal binasının üretimin arttırılmasına yönelik önemli alt yapı yatırımları olduğunu dile getirdi.
Malatya’ya kazandırılacak lojistik merkezi ile beraber Malatya’nın hava, kara ve demiryolunda önemli bir yerde olacağını kaydeden Tüfenkci, “Organize Sanayi Bölgesinde 6. teşvik destekleri ile yatırımların hat safhaya çıktığı bu dönemde havaalanı yeni terminal binası ve köprülerle Malatya’nın önemli bir eksikliğinin de giderilmiş olacağını ifade etti.
Yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş köprüsünün Malatya-Sivas kara yolunda Güney’i, Kuzey’e bağlayan aks içerisinde yer aldığını belirten Tüfenkci, bu güzergahta 5 tünel ve 7 viyadük ile hizmete giren yeni köprünün de önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Yatırımların Malatya’ya kazandırılmasında emekleri geçen herkese teşekkür eden Tüfenkci, “Köprü inşasında kullanılan teknik Türkiye’de bir ilk Bu sistemin de Malatya’da uygulanması bizleri ayrıca memnun etmiştir. Tohma Şehit Gaffari Köprüsünün hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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