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Milletvekili Tüfenkci’den 18 Mart mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, “Çanakkale, direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür” dedi.AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, yayımladığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi yıl dönümü mesajında, "Çanakkale, 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır.

Milletvekili Tüfenkci’den 18 Mart mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, “Çanakkale, direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür” dedi.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, yayımladığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi yıl dönümü mesajında, "Çanakkale, 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. İmanın karşısında çelik zırhlı duvarın yok olduğu, maddi gücün dize geldiği Çanakkale, milletimizin tüm dünyaya karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür. Aziz milletimiz bu kahramanlık örneğiyle kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalayarak vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçlerin yarınlarımızı esir almasına müsaade etmemiştir.Türk milleti, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı hayat felsefesi olarak benimsemiş, hiçbir gücün esaret ve vesayeti altında yaşamayacağını kazandığı şanlı zaferlerle göstermiştir. Çanakkale’de binlerce şehit verilerek yapılan vatan mücadelesi, Türk milletinin vatanına ne pahasına olursa olsun sonsuza kadar sahip çıkacağının teminatıdır” ifadelerini kullandı.
Milli mücadele ruhunun ilk meşalelerinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 105 yıl sonra da milletimizin aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam ettiğine dikkat çeken Tüfenkci, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimiz, gönlümüzün en yüce mertebesinde daima saygı ve sevgiyle anılacaktır. Bizlere düşen ise, onların yaktığı bağımsızlık meşalesini ebediyete taşımaktır. Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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