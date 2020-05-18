Milletvekili Tüfenkci’den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesini kutladı

Milletvekili Bülent Tüfenkci, 19 MayısAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi aynı inanç ve kararlılıkla gönüllerimizde yanmaya devam etmektedir. 19 Mayıs, tarihinden aldığı güçle geleceği omuzlarında taşıyan bir gençliğin ifadesidir. Gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecek kaygısı gütmeyeceğini biliyoruz. AK Parti olarak öz güveni yüksek, nitelikli, donanımlı, milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Siyasetten devlet yönetimine, hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olan gençlerimizin çalışarak, üreterek ülkemizi daha ileriye götüreceğine, birlik ve beraberlik içinde kültürümüzü ve kadim geleneğimizi sonsuza kadar yaşatacağına ve koruyacağına olan inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne kutlayan Türfenci mesajında, "Bu gün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşamaktayız. Bu mübarek gece gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir fırsattır. Tüm kardeşlerimizin bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

