YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı

Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı mesajında, içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bayramlaşma önerdi.Milletvekili Bülent Tüfenkci mesajında, “Birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin, sadakat ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir.

Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı mesajında, içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bayramlaşma önerdi.
Milletvekili Bülent Tüfenkci mesajında, “Birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin, sadakat ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir. En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bayramlar, aynı zamanda bir araya gelme, hasret giderme zamanlarıdır. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan bu müstesna zamanları hem kendimizi hem de yakınlarımızı düşünerek geçirmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan bunun bilincinde olarak hareket etmesini beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.
Allah adına kurbanlarını keserek paylaşanlara ibadetlerinin kabul olmasını temenni eden Tüfenkci, “Bayram için yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını hatırlatarak bütün vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Canını vatanın ve milletin bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.
Mübarek Kurban Bayramının tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kıymetli hemşerilerime ve milletimize Cenab-ı Hak’tan sağlık ve esenlikler
diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Malatya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:17

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Okulda yakalanan yılanlar doğaya bırakıldı

Okulda yakalanan yılanlar doğaya bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.