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Milletvekili Tüfenkci’den mahalle ziyaretleri

MALATYA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve parti yöneticileri ile birlikte ilçeye bağlı Bindal, Şahnahan ve Topsöğüt Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve parti yöneticileri ile birlikte ilçeye bağlı Bindal, Şahnahan ve Topsöğüt Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buralarda halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Tüfenkci, tüm dünyanın bir salgın sürecinde olduğunu ve Türkiye’nin de bu süreçten etkilendiğini ifade etti. Tüfenkci, diğer dünya ülkelerinin bu süreçte içerisine kapanırken, Türkiye’nin yeni yatırımları hayata geçirerek bu süreçten en az etkilendiğini ifade etti.
Malatya’nın yıllara yayılan sorun ve sıkıntılarını çözmek için AK Parti olarak ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Tüfenkci, kente yapılacak yatırımlardan bahsetti. Milletin AK Parti’yi hiçbir zaman sıradan bir parti olarak görmediğini de ifade eden Tüfenkci, “18 yıldır milletimiz her zaman Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin arkasında durdu. 15 Temmuz’da sizlerin dirayeti ile ayakta durduk. Düşünün eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bugün Suriye, Irak, Libya gibi olabilirdik. Türkiye’nin üzerinde oynayan oyunlarını görüyoruz. İnsanların birbirine düşürülmesi adına siyaset diyen bir takım çevreler olduğunu biliyoruz. Biz siyaset kurumunu sorun üreten değil sorun çözen bir mekanizma olmasını istiyoruz” dedi.
Yeni tip korona virüs salgınında Türkiye’nin birçok dünya ülkesine örnek olacak şekilde bir süreç yaşadığını da anlatan Tüfenkci, bu süre zarfında bir yandan hastalıkla mücadele edilirken bir taraftan da ülke ekonomisinin gelişimi adına adımların atıldığını dile getirdi. Türkiye’de korona virüs ile mücadele sürecinde 525 yeni fabrikanın açıldığını ifade eden Tüfenkci, “Malatya’da da 6. Teşvik bölge kapsamında olmamız nedeniyle yatırım yapmak için insanlar arsa, sıra bekliyor. Buda iş demek aş demektir” diye konuştu.

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