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Milletvekili Tutdere, Adıyaman’a sahra hastanesinin kurulmasını istedi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da vaka sayılarının kaygı verici şekilde arttığını dile getirerek sahra hastanesi kurulmasını talep etti.Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın tek pandemi hastanesi olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 630 bini aşkın Adıyaman nüfusunun taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığını, hastanenin dolup taştığını ve evde karantina uygulamasının hat safhaya ulaştığını belirterek, sahra hastanesi kurulmasını talep etti.Tutdere, “Kentimizin salgın karnesi incelendiğinde, sağlık çalışanlarının tüm özverili çalışmalarına rağmen vaka sayısının arttığı, kentin tek pandemi hastanesinin yetmediği ve her odaya iki hastanın yatırıldığı, evde karantinanın hat safhada olduğu, hastanedeki yoğunluğun diğer hastaların sağlık hizmeti almasını engellediğini ve bulaş riskini arttırdığını göstermektedir.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’a sahra hastanesinin kurulmasını istedi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da vaka sayılarının kaygı verici şekilde arttığını dile getirerek sahra hastanesi kurulmasını talep etti.
Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın tek pandemi hastanesi olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 630 bini aşkın Adıyaman nüfusunun taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığını, hastanenin dolup taştığını ve evde karantina uygulamasının hat safhaya ulaştığını belirterek, sahra hastanesi kurulmasını talep etti.
Tutdere, “Kentimizin salgın karnesi incelendiğinde, sağlık çalışanlarının tüm özverili çalışmalarına rağmen vaka sayısının arttığı, kentin tek pandemi hastanesinin yetmediği ve her odaya iki hastanın yatırıldığı, evde karantinanın hat safhada olduğu, hastanedeki yoğunluğun diğer hastaların sağlık hizmeti almasını engellediğini ve bulaş riskini arttırdığını göstermektedir. Valilik tarafından alınan bütün tedbirlere rağmen vaka sayısının düşmemesi nedeniyle tek çare ivedi olarak bir sahra hastanesi kurulması olacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunuyorum, Adıyaman’da tedbirlerin arttırılmasını ve ivedi olarak sahra hastanesi kurulması için çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün yurttaşlarıma ailelerimizin, sevdiklerimizin, çevremizdeki insanların sağlığı için daha özenli davranmamız gerektiğini ve henüz aşısı dahi olmayan küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyorum. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini ve özellikle maske takma konusunda ekstra ihtimam göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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