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Milletvekili Tutdere, afetzedelerin mağduriyetini meclise taşıdı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki afet mağdurlarının mağduriyetini dile getirerek konuyu meclis gündemine taşıdı.Milletvekili Tutdere, torba kanunu teklifinde yer alan doğal afetlerden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçlarının 1 yıl ertelenmesi maddesinin olumlu olduğunu yalnız Adıyaman’ın da depremde etkilendiğini ve yetkililerce ihmal edildiğini söyledi.Tutdere, “Torba Kanun teklifinin ikinci maddesinde doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz borçlarının bir yıl ertelenmesi, faizlerinin devlet tarafından ödenmesi var.

Milletvekili Tutdere, afetzedelerin mağduriyetini meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki afet mağdurlarının mağduriyetini dile getirerek konuyu meclis gündemine taşıdı.
Milletvekili Tutdere, torba kanunu teklifinde yer alan doğal afetlerden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçlarının 1 yıl ertelenmesi maddesinin olumlu olduğunu yalnız Adıyaman’ın da depremde etkilendiğini ve yetkililerce ihmal edildiğini söyledi.
Tutdere, “Torba Kanun teklifinin ikinci maddesinde doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz borçlarının bir yıl ertelenmesi, faizlerinin devlet tarafından ödenmesi var. Olumlu, ancak biz isterdik ki deprem öncesi alınabilecek tedbirlere ilişkin de kanun teklifi getirilsin. 2017’de, 2018’de Adıyaman 2 deprem yaşadı. Samsat bölgesinde henüz ikinci etap konutlar teslim edilemedi. Aradan iki yıl geçmiş, insanlar daha konutlarına ulaşamadılar, yerleşemediler. İmardan kaynaklı sorunlar var, köylerde zarar gören vatandaşlarımızın konut sorunlarının nasıl çözüleceğine ilişkin mevzuattan kaynaklı sorunlar var. Eğer bu sorunları, depremle ilgili alınabilecek tedbirleri, bir bütün olarak, kendi mecrasında, kanun bütünlüğü içerisinde tartışamazsak eksik kalıyor. Elektrik ve doğal gaz faturasını ödemeyi getiriyorsunuz, evlerine iki yıldan beri kavuşamayan vatandaşlarımızın bu sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda bir çalışma yapmıyorsunuz.
Sivrice depreminden sonra, Adıyaman’ın Sincik, Samsat, Gerger ve Tillo başta olmak üzere birçok bölgesinde ciddi maddi hasarlar meydana geldi. AFAD İl Müdürlüğünün yapmış olduğu tespite göre, 500’e yakın konutun hasarlı olduğunu, ancak Adıyaman’ın deprem bölgesi olarak geçtiğini ne meclis kürsüsünde ne de hükumet sözcülerinin ifadelerinde Adıyaman’a yer verilmedi.
Adıyaman’ın unutulduğunu, ihmal edildiğini ve eğer bu indirim gerçekleşecekse Adıyamanlı depremzedelerin de indirimden faydalandırılmaları gerekmektedir.
Elâzığ’daki, Malatya’daki mağdurların kamu bankalarına olan borçlarının ertelendi ancak Adıyaman’la ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.
Adıyaman’daki deprem mağdurlarının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Onların da mağduriyetlerini giderecek şekilde düzenlemelerin yapması gerekir” diye konuştu.

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