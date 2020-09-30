Milletvekili Tutdere, ilaç tedarikçilerinin taleplerini dile getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kamu ilaç tedarikçilerine uzan zamandan beri ödeme yapılmadığını dile getirdi.

Kamu hastanelerine tıbbi cihaz, sarf malzeme, ayni malzeme ve temizlik malzemesi temini yapan firmaların uzun zamandır ödeme alamadıklarından dolayı mağdur olduklarını belirten TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Kamu hastanelerine ilaç, serum, tıbbi cihaz, ekipman gibi tedarik eden kamu ilaç tedarikçileri dernekleri aracılığıyla yaptıkları açıklamayla yaklaşık 400 gündür alacaklarını tahsil edemediklerini belirtmişlerdir. Alacaklarını tahsil edemeyen tedarikçi firmalar, banka kredilerini ödeyemez duruma gelecek dolayısıyla ilaç, serum, tıbbi cihaz, ekipman gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda kamu hastanelerimiz sıkıntılar yaşayacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergeleri veren Tutdere, “Kamu ilaç tedarikçileri ile hükümet arasında yaşanan ödeme krizi artık sağlık hizmeti alan vatandaşların da sıkıntı yaşamalarına neden olacak boyutlara ulaştı. Bu durum tedarik zincirine zarar vermesinin yanı sıra içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve telafisi imkânsız zararlar yaşanmasına da sebebiyet verecektir. Mağduriyetler katlanarak artmadan, ilgili bakanlıklar tarafından konu çözüme kavuşturulmalıdır. Mevcut sağlık sistemine, sağlık hizmeti alacak hastalara telafisi imkânsız zararlar yaşatılmaması adına tedarikçi firmaların hakları, alacakları kesintisiz bir şekilde ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

