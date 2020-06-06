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Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidar milletvekillerinin tütüne ilişkin verdiği yasa teklifini değerlendirdi.Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM başkanlığına sunulan 18 maddelik kanun teklifinde tütün üreticilerini de yakından ilgilendiren düzenleme olduğunu belirterek, ilgili maddede eksiklik olduğunu dile getirdi.Tutdere, “Daha önce Kaçakçılık Kanunda yapılan değişiklik, Tütün Üst Kurulundan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlar ile makaron sigara kağıdı içerisine ticari amaçla tütün konulması ve bu şekilde satılması 3 ila 6 yıla hapis cezası öngörülmüştü.

Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidar milletvekillerinin tütüne ilişkin verdiği yasa teklifini değerlendirdi.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM başkanlığına sunulan 18 maddelik kanun teklifinde tütün üreticilerini de yakından ilgilendiren düzenleme olduğunu belirterek, ilgili maddede eksiklik olduğunu dile getirdi.
Tutdere, “Daha önce Kaçakçılık Kanunda yapılan değişiklik, Tütün Üst Kurulundan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlar ile makaron sigara kağıdı içerisine ticari amaçla tütün konulması ve bu şekilde satılması 3 ila 6 yıla hapis cezası öngörülmüştü. 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecekti. AK Parti, 18 maddelik Torba Kanun Teklifinin 14. Maddesinde daha önceki kanun maddesini ikiye bölerek tütün ticaretine ilişkin olan kısmının yürürlük maddesini 1 Temmuz 2021’e kadar erteledi. Ancak makaron sigara kağıdı içerisine ticari amaçla tütün konulmasını ve bu şekilde satılmasına ilişkin kanun maddesinin ise yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak kalması yönünde teklif vermiştir” dedi.
Tutdere, “Önceki yasanın tütün ticaretine ilişkin olan kısmının yürürlük tarihinin bir yıl süreyle ertelenmesinin teklif edilmiş olması olumlu bir adım olmakla beraber hapis cezasını öngören önceki yasanın ilgili maddesinin diğer kısmının yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 tarihi olarak teklifte yer almış olması yeni sorunlar oluşturacaktır. Bizim daha önce TBMM’de defalarca ifade ettiğimiz gibi tütün üreticisinin temel beklentisi hapis cezasını öngören kanun maddesinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasıdır.
Biz bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde ve genel kurul görüşmelerinde hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması veya kanun maddesinin bir bütün olarak yürürlüğünün 2021 veya 2022 tarihine kadar ertelenmesi konusunda her türlü mücadeleyi yürütecek, çalışmayı yapacağız.
Adıyaman başta olmak üzere Türkiye’de tütün üretimi yapan bütün tütün üreticilerinin alın terinin önündeki yasaklar kaldırılıncaya kadar mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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