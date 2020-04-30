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Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çalışanların, işsizlerin ve işini kaybedenlerin sorunlarının çözümü için iktidarın derhal somut adımlar atması gerektiğini söyledi.Milletvekili Tutdere, “Bugün iktidar tarafından borç vermenin, alacak ötelemenin, vergi yapılandırmalarının, işçinin kendi parasını işçiye vermenin adına destek deniliyor.

Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çalışanların, işsizlerin ve işini kaybedenlerin sorunlarının çözümü için iktidarın derhal somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
Milletvekili Tutdere, “Bugün iktidar tarafından borç vermenin, alacak ötelemenin, vergi yapılandırmalarının, işçinin kendi parasını işçiye vermenin adına destek deniliyor. Aslında destek nedir? İşini ve gelirini kaybeden işçinin, dükkanını kapatan esnafın, tarlasına giremeyen çiftçinin bu krizde yitirdiği maaş, ücret, kazanç karşılığında belli bir nakdi cebine karşılıksız koymaktır. Destek, vatandaşın krizde uğradığı zararın devlet tarafından telafi edilmesidir.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere, bizler evdeyken dışarıda görev yapan liyakat sahibi tüm kamu görevlilerine, belediye çalışanlarımıza, fırıncı esnafımıza, basın mensuplarına, evlerinde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışan tüm apartman görevlilerine, kuryelere, bu süreçte emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu küresel salgın süreci üretmenin önemini, emeğin ve emekçinin değerini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Küresel salgın nedeniyle işini kaybeden emekçilerin bir an önce işine kavuşması temennisiyle, başta fabrikalarda sağlık tehlikesine rağmen iş durmasın diye çalıştırılan işçilerimiz olmak üzere tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” Diye konuştu.

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