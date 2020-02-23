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Milletvekili Tutdere’den adalet ve ekonomi açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, adalet ve ekonomiyle alakalı açıklamalarda bulundu.İyi işleyen bir ekonomik sistem için, iyi işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Son bir haftaya, şu anda içinde bulunduğumuz haftaya bakalım.

Milletvekili Tutdere’den adalet ve ekonomi açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, adalet ve ekonomiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
İyi işleyen bir ekonomik sistem için, iyi işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Son bir haftaya, şu anda içinde bulunduğumuz haftaya bakalım. İlkin, Silivri Mahkemesi, yıllardır adalet özlemi çeken gezi sanıkları hakkında beraat kararı verdi ve bu beraat kararıyla Türkiye’de adalet özlemi çeken insanların umutları tekrar yeşerdi. Akabinde yaşananlara baktığımızda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen, talimatla harekete geçti ve bu sanıklardan biri hakkında yakalama kararı çıkararak alelacele sulh ceza mahkemesine sevk edip tutuklattı. Akabinde, hakimler ve savcılar kurulu bu kararı veren mahkeme hakkında soruşturma başlattı. Anayasa’nın 138’inci maddesi açık, "Hiçbir makam, hiçbir merci mahkemelere talimat veremez, genelge gönderemez” diyor. Peki, ben buradan soruyorum, hakimler ve savcılar kurulu, bu kararı veren mahkeme hakkında hangi gerekçeyle soruşturma başlatıyor, siz, hakimler ve savcılar kurulu olarak Anayasa’nın bu hükmünü açıkça ihlal etmiyor musunuz. Siz, ekonomiyi kurtarmak adına ne kadar mükemmel yasa getirirseniz getirin, meclis gece yarılarına kadar ne kadar çalışırsa çalışsın. Ekonomiyi düzeltmek için meclis çalışıyor, ekonomiyi batırmak için hakimleriniz, savcılarınız maalesef ki yargı tarihine kara leke olarak geçen kararlar veriyorlar. Bir ülkede hukuk yoksa bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ekonomik krizi çözme şansınız yoktur. En mükemmel kanunu da getirseniz hiçbir sermaye, ülkenizde yatırım yapmaz, hiçbir sermaye buradaki piyasaya güvenmez. Bu milletin vekilleri olarak, bu meclisin üyeleri olarak, hepimizin artık bu gerçeği görmesi gerekiyor. Birbirimizi kandırmaya gerek yok, gece yarılarına kadar buralarda yasaları tartışmaya da gerek yok. Yasada var, yazılı, CMK’de var, yazılı ama bunlar uygulanmadıktan sonra, kanun çıkarmanın da bir anlamı yok. Türkiye’nin her tarafından esnafımız, çiftçimiz, köylümüz, bütün halk kesimleri, yoksul insanlar ekonomik krizle boğuşuyor. Sizler, varlık fonunun önündeki engelleri kaldırmak, onu desteklemek adına kanun getiriyorsunuz. Halk sizden ne bekliyor biliyor musunuz? Esnaf, çiftçi, köylü, emekçi, dar gelirli bütün insanlar, sizlerden ekonomik krizden kurtulmak adına yasa yapmanızı bekliyor. Halkımızı rahatlatacak, ekonomik krizden kurtaracak yasaları getirin, bunları konuşalım. Türkiye’nin gerçekleri bunlar. Esnaf Bağ-Kur primini yatıramıyor, vatandaş elektrik faturasını, doğal gaz faturasını yatıramıyor, çocuklarına harçlık veremiyor. Bunlar Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi. Milletin vekilleri olarak hep beraber bu sorunlara çözüm bulalım” diye konuştu.

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