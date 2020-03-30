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Milletvekili Tutdere’den Adıyamanlılar için yardım çağrısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsü salgını dolayısıyla mağdur olan maddi durumu zayıf olan vatandaşlara el uzatılması gerektiğini söyleyerek, yardım çağrısında bulundu.Adıyaman için birlik olma vakti diyerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Dünya genelinde hızla yayılan, henüz ilacı ve aşısı olmayan korona virüs salgınına bağlı ölümler nedeniyle toplum sağlığı, ekonomisi ve psikolojisi ile ilgili sonuçlar henüz öngörülür değildir.

Milletvekili Tutdere’den Adıyamanlılar için yardım çağrısı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsü salgını dolayısıyla mağdur olan maddi durumu zayıf olan vatandaşlara el uzatılması gerektiğini söyleyerek, yardım çağrısında bulundu.
Adıyaman için birlik olma vakti diyerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Dünya genelinde hızla yayılan, henüz ilacı ve aşısı olmayan korona virüs salgınına bağlı ölümler nedeniyle toplum sağlığı, ekonomisi ve psikolojisi ile ilgili sonuçlar henüz öngörülür değildir. Şu an için ilacı ve aşısı bulunmayan korona virüs salgınına karşı en etkili yöntem yayılmasını engellemektir. Yayılmasının engellenmesi için de başta bilim kurulu ve uzmanların uyarılarına harfiyen uymak, mümkün olduğunca evden çıkmamak en önemli tedbirleri oluşturmaktadır. Ancak evde kal çağrısının toplum nezdinde tam anlamıyla karşılık bulabilmesi ve sosyal izolasyonun tam olarak sağlanabilmesi için öncesinde alınması gereken tedbirler alınmalı ve atılması gereken somut adımlar atılmalıdır. Salgınla mücadele kapsamında işyerleri kapatılan esnaflar, işten çıkartılan özel sektör çalışanları, pazarcılık, seyyar satıcılık yapıp tezgahını kapatmış olanlar, çocuk bakıcılığı ya da evlerde temizlik işleri kapsamında günlük yevmiye ile çalışan kadınlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak ailesinin geçimini sağlayan insanlarımız başta olmak üzere işi olmayan, herhangi bir geliri bulunmayan ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımız için öncelikle devletin bütün imkanlarının seferber edilmesi gerekmektedir. Eksik kalınan noktada ise dayanışma bilinciyle hareket ederek iş dünyası ve hayırsever insanlarımız başta olmak üzere topyekun bir araya gelmemiz ve zor durumda kalan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini hep birlikte gidermemiz gerekmektedir. Bu nedenle Adıyaman milletvekili olarak yurttaşlarımızın karşılaşacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için konuyla ilgili başta Adıyaman valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, muhtarlar ile diğer hayırsever tüm Adıyamanlılara çağrıda bulunuyorum. Gün Adıyaman için birlikte çalışma günü. Gelin, Adıyaman için birlik olalım. Korona virüsün öncelikle ilimizde yayılmasının engellenmesi, halk sağlığının korunması, salgınla mücadele sürecinde mağdur olan ihtiyaç sahibi tüm yurttaşlarımızın gıda ve diğer temel ihtiyaçların temini, işsizlerin ekonomik olarak desteklenmesi, bu süreçte oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi ve tüm yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hususlarında fikir, öneri ve en önemlisi katkı sunmak için güç birliği yapalım. Devlet imkanlarının yetmediği yerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla Adıyaman’ımızı korona virüs mücadelesinde de örnek bir şehir yapalım diyor, tüm hemşehrilerimi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diye konuştu.

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