YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda bulunan Göksu Köprüsünün aşınan taşıyıcı kolanlarının tehlike arz ettiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolanlarının aşınarak tehlike saçtığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, köprünün yıkılma tehlikesinin bulunduğunu vurgulayarak, “Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun 25.

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda bulunan Göksu Köprüsünün aşınan taşıyıcı kolanlarının tehlike arz ettiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.
Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolanlarının aşınarak tehlike saçtığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, köprünün yıkılma tehlikesinin bulunduğunu vurgulayarak, “Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun 25. kilometresinde, Börgenek mevkiinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan ve uzun yıllardan beri yoğun bir biçimde kullanılmakta olan ve gözle görünür şekilde hasarlar bulunan Göksu Köprüsü yurttaşlarımız için tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımız köprüyü kullanırken büyük korku yaşamaktadırlar. Ancak hali hazırda şehrin batı yönünde Göksu Köprüsünün bulunduğu lokasyon dışında bir başka giriş-çıkış bulunmamaktadır. Ayrıca bu köprü ağır tonajlı araçlar tarafından da yıllardan beri kullanılmaktadır. Özetle hususi araçlar dışında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ve yük taşıyan ağır araçlar da sürekli olarak Göksu Köprüsünü kullanmaktadırlar. Bahsedilen bölgede başka bir alternatif olmadığı için yurttaşlarımız yıkılma tehlikesi bulunan köprüyü kullanmak mecburiyetindedirler.
Göksu Köprüsünün halihazırdaki durumu tüm yurttaşlarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Köprüdeki hasarlar çıplak gözle dahi gözlemlenebilmektedir. Bu durum yurttaşlarımızı tedirgin etmektedir. Bahsedilen köprünün çökmesi neticesi oluşabilecek herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmaması, hiçbir yurttaşımızın bu durumdan zarar görmemesi için Göksu Köprüsünde gerekli çalışmaların ivedi olarak yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:46
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Dolaş Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.