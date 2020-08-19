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Milletvekili Ünal asfalt çalışmalarını inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 19.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve program dahilinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında milletvekili Ünal’a bilgi veren Genel Sekreter Uzun, "Ekiplerimiz, belirlenen program çerçevesinde özverili ve yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili Ünal asfalt çalışmalarını inceledi

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve program dahilinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında milletvekili Ünal’a bilgi veren Genel Sekreter Uzun, "Ekiplerimiz, belirlenen program çerçevesinde özverili ve yoğun çalışmalarına devam ediyor. Şuanda Ovacık ilçemizde Boyalı köyü grup yolunda asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Milletvekilimiz Cumhur Ünal ve İl Genel Meclis Başkanımız Hasan Yıldırım ile gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Personellerimizle hasbıhal ederek çalışmaların son durumunu yerinde gördük. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen hedefleri aşacağız. Ben çalışmalarımızda bizlere destek veren Milletvekillerimize, valimize, İl Genel Meclis başkanımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Personellerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Otobanlara yapılan asfaltların aynısının bugün köy yollarına yapıldığını belirten milletvekili Ünal ise, "İnşallah aşama aşama 3 bin kilometrelik köy yolları ağımızı en kısa sürede sıcak asfalt yapmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında KÖYDES Projesi adı altında başlatmış olduğu ve 2005 yılından günümüze kadar uygulanan projeler ile bölgemizde köy yollarının, içme sularının, kanalizasyonun ve köy içi güzelleştirme çalışmaları yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu hizmetlerin ülkemize, milletimize ve köylülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı; Karabük Özel İdare Genel Sekreteri ve personellerine, İl Genel Meclis Başkanımız ve meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.
Milletvekili Ünal ve beraberindeki heyet Boyalı köyü grup yolunda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Karagöl mesire alanında incelemelerde bulundu ve Çukur köyünde restore edilen tarihi Çukur Köyü Cami’sini ziyaret etti.

Milletvekili Ünal asfalt çalışmalarını inceledi

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