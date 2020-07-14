YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Milletvekili Ünal’dan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Ünal’dan 15 Temmuz mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 14.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, 15 Temmuz’un, devlet içine sızmış, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası olan bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletin verdiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir.

Milletvekili Ünal’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, 15 Temmuz’un, devlet içine sızmış, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.
Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası olan bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletin verdiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu Millet vatanı uğrunda şahadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuz’un kahramanlarını asla unutmayacaktır. 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığı uğrunda destan yazan milletimiz, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılık, 15 Temmuz’da gösterilen Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Hain darbe girişiminde bulunanlar aslında Türkiye’nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerine hızla yol alırken ülkemiz hedeflerine ulaşamasın diye üst akılları devreye soktular. Türk milleti, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlerin akıllarının alamayacağı bir direniş sergiledi. Unutmayalım ki, 15 Temmuz’da kaybedenler, aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kalmıştır. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Allah’ın izniyle kıyamete kadar da bu toprakların sahibi olarak kalacağız. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz’un yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyor ve hepsini şükranla anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendilerİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendiler
Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:15

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Atay Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Safranbolu'da sağanak etkili oldu

Safranbolu'da sağanak etkili oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Karabük SBS Şampiyonları Anafen Dersanesi'nden Çıktı

Karabük SBS Şampiyonları Anafen Dersanesi'nden Çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.