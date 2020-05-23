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Milletvekili Ünal’dan bayram mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı olarak müjdelenen ramazan ayını en güzel şekliyle yaşayarak uğurlamanın burukluğunu, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.İlahi emre uyarak ve yüce Allah’ın rızasına ermeyi murat ederek, bir ay müddetle farz kılınan ramazan orucunu zevkle ve şevkle tutarak kulluk borcunu ifaya çalıştıklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:"Günahlarımızdan tövbe ettik, af ve mağfiretimizi diledik.

Milletvekili Ünal’dan bayram mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı olarak müjdelenen ramazan ayını en güzel şekliyle yaşayarak uğurlamanın burukluğunu, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
İlahi emre uyarak ve yüce Allah’ın rızasına ermeyi murat ederek, bir ay müddetle farz kılınan ramazan orucunu zevkle ve şevkle tutarak kulluk borcunu ifaya çalıştıklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Günahlarımızdan tövbe ettik, af ve mağfiretimizi diledik. Hasat günü olan Ramazan Bayramı’na ulaştık. Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı ruhunun kuvvetlenmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisine; dargınlık, düşmanlık, çekişme ve ihtilafların giderilmesine; çocukların sevindirilip manevi havayı teneffüs etmelerine; toplum bünyesinde açılan yaraların sarılmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bu özel günlerde başta anne ve babalarımız, eşimiz, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmayalım. Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin ailelerini de asla ihmal etmemeliyiz. Ramazan Bayramı’nın ardından ikinci bir bayramı daha yaşayacağımız günler artık iyice yaklaşmıştır. Bu sebeple Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olması niyazıyla, başta Karabük’lü hemşehrilerimin bayramlarını yürekten kutluyor, bayramın: ülkemizin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın sağlığına ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum."

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