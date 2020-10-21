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Milletvekili Ünal’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 21.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Milletvekili Ünal mesajında, Her şartta ve durumda halkımızı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren, toplumun gören gözü, duyan kulağı olan, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş başta Karabük’ümüzün siz kıymetli basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ünal’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Ünal mesajında, Her şartta ve durumda halkımızı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren, toplumun gören gözü, duyan kulağı olan, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş başta Karabük’ümüzün siz kıymetli basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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