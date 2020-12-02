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Milletvekili Ünal’dan Engelliler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.12.2020 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, engellilerin sadece bir gün değil, her daim sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlamanın herkes için bir insanlık görevi olduğunu belirtti.Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:"Devletimizin son yıllarda çok önem verdiği sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek engellilerimizin toplumla bütünleşebilmeleri, eşit bireyler olarak sosyal hayata iştirak edebilmeleri, yaşam standartlarının arttırılması ile onlara eşit hak ve imkanlar sunma gayretiyle çok anlamlı ve sevindirici düzenlemeler yapmaya devam etmektedir.

Milletvekili Ünal’dan Engelliler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, engellilerin sadece bir gün değil, her daim sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlamanın herkes için bir insanlık görevi olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Devletimizin son yıllarda çok önem verdiği sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek engellilerimizin toplumla bütünleşebilmeleri, eşit bireyler olarak sosyal hayata iştirak edebilmeleri, yaşam standartlarının arttırılması ile onlara eşit hak ve imkanlar sunma gayretiyle çok anlamlı ve sevindirici düzenlemeler yapmaya devam etmektedir. Bizlerde, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında yer almanın, ailelerine destek olmanın, sorunlarına katkıda bulunmanın sorumluluğu bilincinde azami gayret göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam getirmesini diliyor, Kıymetli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum."

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