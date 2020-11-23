YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı

Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan mesleğin öğretmenlik olduğunu, emek, sabır, fedakârlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görev olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti: “Bireylerin dimağlarına ışık tutan, eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olan öğretmenlerimiz, eğitim adına attıkları her adım ile milletlerin geleceğine yön verme ve biçimlendirme yükümlülüğü altındadır.

Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan mesleğin öğretmenlik olduğunu, emek, sabır, fedakârlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görev olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti: “Bireylerin dimağlarına ışık tutan, eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olan öğretmenlerimiz, eğitim adına attıkları her adım ile milletlerin geleceğine yön verme ve biçimlendirme yükümlülüğü altındadır. Temel hedefi nitelikli, ahlaklı ve dürüst insan yetiştirmek olan eğitim süreci aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Bu inşa sürecinin kilit taşı ise öğretmenlerdir. Yaşamlarını yeni filizler yeşertme gayesiyle biçimlendiren, ömürlerini bu uğurda tüketen öğretmenlerimiz bu anlamda yeni nesillerin büyüyüp gelişmesine temel hazırlayan öncü kimselerdir. İyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum, mutlu bir gelecek ve müreffeh yarınlar demektir. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, onlara yaşamları boyunca başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ayasofya’da dev iskele kaldırıldı! 7 yıl sonra ortaya çıktı Ayasofya’da dev iskele kaldırıldı! 7 yıl sonra ortaya çıktı
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Karabük Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:40
Öğle
12:41
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Birsen Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.