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  4. Milletvekili Ünal’dan yeni yıl mesajı

Milletvekili Ünal’dan yeni yıl mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 31.12.2019 18:07 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, acı ve tatlı hatıralarıyla 2019 yılının geride kaldığını belirtti.Umut ve heyecanı diri tutarak yeni bir yıla girildiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:"Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Milletvekili Ünal’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, acı ve tatlı hatıralarıyla 2019 yılının geride kaldığını belirtti.
Umut ve heyecanı diri tutarak yeni bir yıla girildiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının daim olmasını diliyorum. 2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün
güzelliklerine ve imkanlarına sahip olan Karabük’ümüzü istenilen gelişmişlik düzeyine çıkarabilmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Karabük’lü hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi,
saygı ve selamlarımı sunarım."

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