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Milletvekili Yakup Taş genç yazarı tebrik etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Türkiye’nin gururu olan Adıyamanlı genç yazar Dilara Bilgiç ve ailesi ile görüşerek tebrik etti.Türk asıllı üniversite öğrencisi Dilara Bilgiç’in, Hollanda’da ki demokrasi ile ilgili yazdığı kitabın ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmüştü.

Milletvekili Yakup Taş genç yazarı tebrik etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Türkiye’nin gururu olan Adıyamanlı genç yazar Dilara Bilgiç ve ailesi ile görüşerek tebrik etti.
Türk asıllı üniversite öğrencisi Dilara Bilgiç’in, Hollanda’da ki demokrasi ile ilgili yazdığı kitabın ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmüştü. Başbakan Rutte, De Blackbox Democratie (Kara kutu demokrasisi) kitabının yazarı 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç’i makamında ağırlayarak övgüler sıralamıştı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, genç yazar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, kızı ve ailesini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Yazar Dilara Bilgiç ise, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın kendisini aramasından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, Türkiye’ye geldiğinde kendisini ziyaret etmek istediğini belirtti.
Yazar Bilgiç, ayrıca imzalı kitabını da Milletvekili Taş’a göndereceğini söyledi.

Milletvekili Yakup Taş genç yazarı tebrik etti

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