Milletvekili Zenbilci, ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarını teşkilat ve esnaf ziyaretleri ile geçirdi. Zenbilci, geçtiğimiz hafta Karaisalı, Karataş, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde önce teşkilat ziyaretlerinin ardından esnaflar, üreticiler ve vatandaşlar ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, geçen hafta boyunca ziyaret ettiği ilçelerde teşkilat üyeleri ile gündem üzerine istişareler yaptı. Ardından esnaf ve üreticileri ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisine iletilen sorunlar ve talepleri not alan Zenbilci, her taleple bizzat ilgileneceğinin sözünü verirken, vatandaşın oy verdiği siyasetçileri iyi günde de kötü günde de yanında görmek istediğini belirtti.

Karataş halkı Organize Sanayi Bölgesi için sevinçli

Zenbilci’nin Karataş ilçesi ziyaretinde, vatandaşlar geçen hafta TBMM’den geçen Sera Organize Sanayi Bölgesi için hükümete teşekkürlerini ilettiler.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Zenbilci, şunları kaydetti:

“Karataş Sera Organize Sanayi Bölgesinin tamamlandığında, Adana’mızın ve ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. O nedenle Karataş Sera OSB’nin en yararlı şekilde faaliyete geçmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına çaba harcayan tüm kurumlar ile diyalog halinde olmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Tarım Kooperatifi ortaklığı ile kurulan Sera A.Ş.’nin Türkiye genelinde kurmayı planladığı 20 bin dönümlük Modern Sera Kurulması Projesine, tarımın anavatanı Adana Sera OSB’nin de dahil edilmesi, yalnız Karataşlı hemşehrilerimizi değil, tüm Adanalıları ziyadesiyle memnun etmiştir.”

