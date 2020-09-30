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Milletvekilleri Arslan ve Kılıç’tan müjde

KARS HABERLERİ  | 30.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kars Milletvekilleri 65.

Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç “Yukarı Sarıkamış Şehitliğinin Yenileme Projesi için İçişleri Bakanlığından 1 Milyon TL’lik ödenek temin edildiğini” açıkladılar.
Arslan ve Kılıç, yaptıkları ortak açıklamada, “Yukarı Sarıkamış Şehitliğinin Yenilemesi için Kars Valiliğimiz, Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde İçişleri Bakanlığından talep ettiğimiz 1 Milyon TL’lik ödenek Bakanımız tarafından tahsis edildi. Şehitliğimizdeki yenileme çalışmaları hemen başlatılıp, kısa sürede bitirilecektir. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.
Projenin hazırlanması ve bir an önce bitirilmesi için gayretlerinden dolayı Vali Türker Öksüz ve Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ile emeği geçenlere teşekkür eden Arslan ve Kılıç, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:
“Kars’ımız ve ilçelerimiz için yaptığımız her türlü talep ve projelerimize hamilikleri ve ilgilerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kabine Üyelerine, talep ettiğimiz bu ödeneği tahsis eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve ekibine Kars Milletvekilleri olarak hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Sarıkamış, Selim ve Kağızman İlçelerimizin Kurtuluşlarının 100. Yılını kutladığımız bu günlerde; Şehit Ebul Hasan Harakani başta olmak üzere, Sarıkamış Şehitlerimizi, dünden bugüne bu vatan için şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık ve afiyet dilerken, ahirete irtihal edenlere de rahmet dileklerimiz ile şükranlarımızı sunuyoruz.
Hemşerilerimiz bilmeli ki; milletvekilleri olarak bizler, gerek Ankara’da gerekse sahada; İl Başkanımız ve teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile beraber Kars’ımız ve ilçelerimiz adına her zaman en iyisi olsun diye gayret ediyoruz. “

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