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Milletvekilleri, MAÜ Rektörü Özcoşar ile bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 01.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve 22.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve 22. dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı ve 22. dönem Mardin bağımsız milletvekili Bölünmez, MAÜ Rektörü Özcoşar ile bir araya geldi. Çankırı ve Bölünmez, Mardin’in gelişimine katkı sunan çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Türkiye’de bulunan 30 büyükşehir içerisinde tıp fakültesi bulunmayan tek ilin Mardin olduğu farkındalığıyla, kent halkından STK temsilcilerine, akademisyeninden öğrencisine her kesimin sosyal medya araçları ile paylaşım yaptığı ’Mardin tıp fakültesi istiyor’ kampanyasına verilen desteklerin çığ gibi büyüdüğünü belirten Çankırı, kendisinin de bu harekete tam destek verdiğini söyledi.
MAÜ Rektörü Özcoşar ise bölge halkının sıklıkla dile getirdiği tıp fakültesi ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ziraat fakültesi talepleri için üniversitenin belli bir akademik altyapısının var olduğuna işaret ederek, kamuoyun çağrılarına kulak veren Süleyman Bölünmez ve Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak üzere tüm kesimlere şükranlarını sunduğunu söyledi.

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