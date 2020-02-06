YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Milletvekillerinden tarım projelerine destek

Milletvekillerinden tarım projelerine destek

ÇORUM HABERLERİ  | 06.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP Çorum milletvekilleri kentte tarım ve hayvancılığı geliştirecek olan projelere destek olacaklarını açıkladılar.Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara’ da Çorum milletvekillerini ziyaret ederek tarım projelerine destek istedi.AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya ile görüşen Sarı ve Kaya, Çorum’un tarım sektöründeki durumu, uygulanan projeler ve çiftçilerimizin taleplerini ilettiler.AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvancılık işletmelerinde uygulanan hastalıktan arilik çalışmalarına hız verilmesini isterken, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yapılan çalışmaları da önemsediklerini söyledi.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin tarımı önemsediğini ve destek verdiğini dile getien Ceylan, “Önceki dönemde yapmış olduğu desteklerle birçok projeyi hayata geçirdik.

AK Parti ve CHP Çorum milletvekilleri kentte tarım ve hayvancılığı geliştirecek olan projelere destek olacaklarını açıkladılar.
Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara’ da Çorum milletvekillerini ziyaret ederek tarım projelerine destek istedi.
AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya ile görüşen Sarı ve Kaya, Çorum’un tarım sektöründeki durumu, uygulanan projeler ve çiftçilerimizin taleplerini ilettiler.
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvancılık işletmelerinde uygulanan hastalıktan arilik çalışmalarına hız verilmesini isterken, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yapılan çalışmaları da önemsediklerini söyledi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin tarımı önemsediğini ve destek verdiğini dile getien Ceylan, “Önceki dönemde yapmış olduğu desteklerle birçok projeyi hayata geçirdik. Tamamlanan projeler sayesinde bu hizmetler üreticilerimize doğrudan fayda sağlamıştır” dedi.
Ak Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Çorum için faydalı olacak olan tüm çalışmalar için destek sözü vererek, yeni projeler hazırlanmasını istediler.
Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, Çorum’un sanayide olduğu gibi tarımda da üst sıralara taşımak adına ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Çorum Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:59
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:30

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu

Jandarma’dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.