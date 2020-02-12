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Milletvekillerine Kdz. Ereğli’nin talepleri iletildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ile birlikte AK Parti Zonguldak Milletvekilleri’ni ziyaret ederek ilçeye yapılacak hizmetlerle ilgili desteklerini istedi.
Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte Ankara’ya giden Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ve Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş AK Parti Zonguldak Milletvekilleriyle görüştü.
Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli’de kentin sorunlarına ilişkin son günlerde her kesimin katılım ve desteğiyle olumlu bir hava yakalandığını belirterek, hem bu birlikteliği yansıtmak hem de kentle ilgili sorun ve gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Kaymakam Çorumluoğlu ve TSO Başkanı Keleş’in de katılımıyla AK Parti Zonguldak milletvekillerini ziyaret ettiklerini kaydetti.
Çakır TBMM’de AK Parti’nin Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile dün ayrı ayrı bir araya geldiklerini ifade ederek, “Ereğli’nin geleceği için önemli bir hava ve birliktelik yakaladık. Bu çerçevede Ereğli bürokrasisi, siyaseti ve ekonomisinin temsilini sağlayacak şekilde sayın vekillerimizle yaptığımız görüşmelerde olumlu istişareler ve görüş alış verişinde bulunduk. Vekillerimiz Sayın Polat Türkmen, Sayın Ahmet Çolakoğlu ve Sayın Hamdi Uçar’a gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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