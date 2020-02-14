YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

ISPARTA HABERLERİ  | 14.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri eski TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in misafiri oldu.

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri eski TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in misafiri oldu. Özel öğrenciler ayrıca AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz’ü de ziyaret etti.
Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda eğitim gören ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’i makamında ziyaret etti. "Özel Bireyler Sadece Sevgi Bekliyor" projesi kapsamında, ‘Özel olmak hiçbir şey yapamamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil yapabildiklerimiz ile görün’ sloganı ile proje hazırlayan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmen ve öğrencileri, bu kapsamda Meclis’e gittiler. TBMM’de Bilgiç’e bilgiler veren öğretmenler ve en özel öğrenciler, devletin zirve isminden tam destek gördüler.
Proje hakkında Bilgiç’e brifing veren proje yürütücüsü ve Okul Müdürü Ramazan Tezcan, “Projemizle birlikte özel öğrencilerimizin okul içi ve toplumsal yaşamlarında, kişisel ihtiyaçlarını giderme adına çeşitli çalışmalar yaptık. Ayrıca Sosyal ve kültürel faaliyetler ile toplumla kaynaşmalarını sağladık. Değerli öğrencilerimizin el becerileriyle yaptıkları çeşitli ürünleri ve daha önceki yapılan çalışmaları, Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar aracılığıyla duyurduk. Bu ürünlerden elde edilen gelirleri, Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şubesine bağışladık. Bu sayede sosyal sorumluluk duygusunu aşılamayı hedefledik” diyerek Bilgiç’e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz"
Kendisini ziyaret eden 8 öğrenci ve aileleriyle tek tek ilgilenen TBMM Başkan Vekili Bilgiç, meclis bahçesinde bulunan Atatürk heykeli hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Bilgiç, “Sizlerin ihtiyaçları ve mutlu olmanız adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Bilgiç, öğrencilere hediyeler de vererek onların mutluluğuna ortak oldu.
Proje kapsamında Ankara’ya giden IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri daha sonra Isparta Milletvekilleri Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz’ü ziyaret etti. Milletvekillerine projeyi anlatan Okul Müdürü Ramazan Tezcan, her iki isme de brifing verdi. Milletvekilleri çocuklarla özel olarak ilgilenerek sohbet etti. Özel ve Gökgöz, bu özel çocuklarımızın sadece Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman hatırlanmaları gerektiğini ifade ettiler. Çocuklara ve ailelerine yönelik konuşan Milletvekili Özel ve Gökgöz, ‘Kimse bugünkü sağlıklı durumuna bakmasın, yarın hepimiz ne olacağımızı, ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Biz bir bütünüz, bu bütünlüğümüz sayesinde de büyük bir milletiz” dedi.
Ziyaret karşılıklı sohbet ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Isparta’dan TBMM’ye giden çocuklar, kendi el emekleri göz nurları hediyelerini milletvekillerine takdim ettiler. Son olarak öğrenciler TBMM içerisinde kısa bir gezinti yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Isparta Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:43
Öğle
13:17
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Burç Eczanesi
Merkez
Gültaç Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Geleceğin sanatçılarının eserleri valilik binasında sergileniyor

Geleceğin sanatçılarının eserleri valilik binasında sergileniyor

Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları

Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.