YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar tamamlandı

Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar tamamlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl ilki kutlanan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde; Kütahya genelinde toplam 241 bin 300 adet fidan toprakla buluşturulacak.Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Geleceğe Nefes” kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Kütahya’da 36 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm ilçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl ilki kutlanan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde; Kütahya genelinde toplam 241 bin 300 adet fidan toprakla buluşturulacak.
Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Geleceğe Nefes” kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Kütahya’da 36 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm ilçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bölge Müdürü Keskin, "Geleceğe Nefes fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenlenecek. Kütahya Merkezde protokolün katılacağı törenlerimiz ise Kirazpınar ve Kümaş Ağaçlandırma Sahalarında gerçekleştirilecek. Bizler bugün fidan, yarın nefes diyoruz ve dünya’ya nefes oluyoruz. Ve tüm vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle “Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyasına” tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız fidan bağışlayabiliyorlar. Hedefimiz, yemyeşil bir Türkiye fotoğrafı oluşturmak” şeklinde konuştu.

Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar tamamlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.