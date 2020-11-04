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Milli Ağaçlandırma Günü için son hazırlıklar yapılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

İlki geçen sene yapılan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri için Eskişehir’de de hazırlıklar devam ediyor.81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde 36 ayrı lokasyonda fidan dikilecek.

İlki geçen sene yapılan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri için Eskişehir’de de hazırlıklar devam ediyor.
81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde 36 ayrı lokasyonda fidan dikilecek. “Geleceğe Nefes” adıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, gerekli pandemi tedbirleri alınarak, kurumlardan, üniversitelerden, Milli Eğitimden ve sivil toplum örgütlerinden katılım sağlanacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, orman varlığını artırmak, ağaç sevgisini aşılamak, çevreye olan duyarlılığı yükseltmek için tüm ülkede eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını belirterek “Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde bütün hazırlıklar tamamlanmak üzere. Toprak işlemelerini yaptık, fidan çukurları açılıyor. Son 2 günde de fidanları sahaya nakledeceğiz. Yaklaşık 120 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.
11.11.2020 “Geleceğe Nefes” fidan dikimi için Eskişehir’de 22 ayrı lokasyon hazırlandı. 123 hektarlık sahaya toplam 88 bin fidan dikilecek. Tüm ilçelerde etkinlik düzenlenecek. Protokolün katılacağı tören Gülpınar mahallesinde yapılacak.
Afyonkarahisar ilinde ise, 14 ayrı lokasyonda, 25 hektarlık sahaya, 31 bin fidan dikilecek. Ana tören yeri Saraydüzü ağaçlandırma sahasında olacak.
Bu arada internet üzerinden dikilecek fidanları sahiplenme ise devam ediyor. Vatandaşlar, www.gelecegenefes.com sitesi üzerinden kendi adlarına fidan sahiplenebilecek, isteyenler 10 lira bedel ile fidan bağışı da yapabilecek.

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