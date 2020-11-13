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Milli Ağaçlandırma Günü’ne sporcu desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 13.11.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla belediye spor kompleksi bahçesini zeytin fidanlarıyla donattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nden de destek geldi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla belediye spor kompleksi bahçesini zeytin fidanlarıyla donattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nden de destek geldi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün düzenlediği fidan dikim etkinliği ile refahın ve bolluğun sembolü zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Kepez Belediyesi Spor Kompleksi bahçesindeki ağaçlandırma etkinliğine Kulüp Başkanı Hakan Çatal, kulüp çalışanları ve minik sporcular katıldı. Kendilerinden büyük kazma ve küreklerle, fidanların dikileceği çukurları kendi elleriyle açan minik sporcular, dikilen fidanların ilk can suyunu da verdiler. Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çalışanlar ve ağaç dikimine katılan genç yetenekler adına 20 adet zeytin fidanı dikildi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Milli Ağaçlandırma Günü’ne destek veren kulüp çalışanlarına ve genç sporculara teşekkür ederek, “Bu fidanlar sizlerle birlikte serpilecek ve büyüyecek” dedi.(BLT-CE)

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